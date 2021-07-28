تراند الفن: “بتحلم بالشغل؟”.. إليك ما الذي تعنيه أحلامك عن العمل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت لايف ستايل 11 زيارة

كتب – سيد متولي

عندما تكون مضغوطا بسبب العمل، تتلقى مجموعة كبيرة من الإشعارات الهاتفية، والمواعيد النهائية الوشيكة، تهدف إلى البقاء ضمن حدود أسبوع العمل الذي يبلغ 40 ساعة، ومع ذلك، يجد الكثير منا أنفسنا في ساعات أطول مع كرسي مكتبنا مما اتفقنا عليه.

لدينا المزيد من الأخبار السيئة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، لن يجد الكثيرون متعة في النوم بعد تعرضهم للإجهاد أثناء النهار، وفقا لما ذكره موقع thelist.

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة نيتا وينستين لـ Live Science ، “إذا كانت حياتنا صعبة للغاية في العمل، يبدو أن هذا يظهر بشكل متكرر ويعود إلينا في شكل أحلام”، أوضح الدكتور ماثيو إبين، خبير طب النوم ، لـ NBC News أن “مجرد كون الأحلام عشوائية لا يعني أنه ليس لديك القدرة على التأثير عليها خلال النهار”.

قم بإيقاف الكوابيس في مكان العمل

أسرع طريقة للتأكد من أنك لست نائمًا قلقًا هي تقليل الكافيين أو أي منبهات أخرى قبل ساعات قليلة من استعدادك للنوم.

قد يساعدك أيضًا تدوين أحلامك في دفتر يوميات، في فهم نوع الأحلام التي تراودك، مما يسهل عليك معرفة ما تعنيه بالنسبة لك عندما تكون مستيقظًا.

إذا كانت مفكرتك مليئة بالأحلام حول نسيان أشياء مهمة، أو التأخير في العمل، أو الجلوس على مكتبك فقد يكون ذلك مظهرًا فعليًا لمتلازمة المحتال أو الشعور بعدم الكفاءة في العالم الحقيقي.

في غضون ذلك، قد يشير الحلم في العمل إلى الشعور بالاحتيال؛ قال عالم النفس مايكل لينوكس لصحيفة الإندبندنت، إنه يرمز إلى الشعور بـ”سأرى من أنا حقًا، وسيكون ذلك مرعبًا.”

يقول لينوكس، على عكس ما هو متوقع، إذا كانت أحلامك مجرد استمرار للمهام العادية التي تؤديها في المكتب، “فهذه مجرد إشارة إلى أن ضغوط العمل كبيرة جدًا لدرجة أنك تعالجها أثناء نومك”.

تقدم كيلي سوليفان، أخصائية علاج التنويم الإيحائي السريري المعتمد، استراتيجية تأقلم لأولئك الذين لا يبدو أنهم يتوقفون عن التفكير في العمل حتى في الأحلام:

قم بإعداد قوائم بما تحتاج إلى القيام به قبل الذهاب إلى الفراش.

يمكنك أيضًا إضافة التأمل إلى روتينك الليلي والحصول على “وقت للقلق”، وإذا لم ينجح أي من هؤلاء، فقد حان الوقت للعثور على وظيفة جديدة.

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