تراند الفن: موريتانيا: تحرير مواطنين اختطفهما إرهابيون قرب الحدود مع مالي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏59 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

موريتانيا – (أ ش أ) أعلنت السلطات الموريتانية تحرير مواطنين اختطفا خلال هجوم مسلح بين مدينة كالا والنوارة قرب الحدود الموريتانية المالية. وأكد مصدر رسمي موريتاني سلامة المواطنين وأنهما بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أنهما كانا قد تعرضا للاختطاف من قبل فصيل تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي شمال مالي قبل أسبوعين. وأفاد بأن الفصيل التابع للقاعدة اختطف ثلاثة صينيين أيضا خلال هجوم مسلح داخل الأراضي المالية استهدف الشركة القومية الموريتانية للطرق وشركة صينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.