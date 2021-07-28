فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - الأردن – (أ ش أ) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الثلاثاء، ما يسمى بمشروع “مركز المدينة” الذي تعتزم السلطات الإسرائيلية تنفيذه في القدس الشرقية المحتلة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي. وطالب الفايز إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ العام 1967، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأردن يدين اعتزام إسرائيل تنفيذ مشروع مركز المدينة بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.