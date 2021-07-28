فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - كتب – أحمد شريف:
أكد شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 ما زال بإمكانها تحقيق مزيد من الميداليات في الأيام القادمة.
وأشار العريان في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أن جدول إقامة المنافسات وضع الألعاب المُرشح للمصريين الحصول على ميداليات بها في الأيام الأخيرة للدورة.
وقال العريان: “الجماهير تشعر أننا لم نفعل شيء حتى الآن لأن مواعيد المنافسات التي ننافس بها بقوة على ميداليات تم وضعها في أيام متأخرة من الدورة وليس في بدايتها”.
وأكمل: “ما زال لدينا فرص قوية للحصول على ميداليات، لدينا ثلاثة لاعبين في الكاراتية، واثنين في المصارعة رجال ومثلهم في السيدات، بالإضافة إلى لاعبي الخماسي الحديث”.
وأضاف: “لدينا أيضًا الملاكم عبد الرحمن عرابي سيلعب يوم الأربعاء والقرعة خدمته ووضعته أمام المنافس البريطاني الذي يعد في المتناول”.
واختتم: “إذا حققنا ميداليتين أو ثلاثة من بين هؤلاء اللاعبين سنصل إلى رقم جيد جدًا في النهاية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأولمبية المصرية: جدول الأولمبياد وضع أفضل ألعابنا في النهاية.. ولدينا 9 مرشحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.