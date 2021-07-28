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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن 48 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
كتب- محمود سعيد:
تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان بالقضية المعروفة بـ “التخابر مع حماس” على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تضمن منطوق حكمها في سبتمبر من العام الماضي معاقبة كلًا من؛ محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحكم في طعون الإخوان بقضية “التخابر مع حماس” على أحكام المؤبد والمشدد.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.