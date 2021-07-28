تراند الفن: فشل جولة المفاوضات بين القوات السورية ولجان محافظة درعا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - دمشق – (د ب أ)

أكد مصدر في لجان درعا المركزية فشل جولة المفاوضات التي عقدت مساء الثلاثاء مع ضباط من القوات الحكومية السورية التي رفعت سقف مطالبها وأبرزها التهجير القسري لأشخاص من حي درعا البلد.

وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن “جولة المفاوضات انتهت سريعًا بعد مطالبة ضابط من القوات الحكومية بتسليم أو تهجير 15 شخصا إلى الشمال السوري يعيشون حاليا في حي درعا البلد، ونحن نرفض بالمطلق عملية التهجير وكذلك طالب ضابط القوات الحكومية بوضع تسعة نقاط عسكرية ومفارز أمنية في حي درعا البلد بعد أن كان الاتفاق الذي تم التوصل اليه يوم الاحد الماضي ينص على ثلاثة نقاط فقط”.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر أن “القوات الحكومية السورية لا تسعى إلى حل سلمي بل تضع العراقيل لاقتحام حي درعا البلد وهدمه فوق رؤوس ساكنيه”.

واضاف المصدر لـ(د.ب.أ) “بعد فشل المفاوضات دخلت مجموعات كبيرة من القوات الحكومية إلى أحياء درعا المحطة المواجهة لحي درعا البلد وبدأت عمليات قصف براجمات الصواريخ على حي درعا البلد سقط خلاله قتلى وجرحى من المدنيين”.

وشدد المصدر على أن “هجوم القوات الحكومية والذي ربما يبدأ خلال اليومين القادمين سوف يشعل كل مناطق محافظة درعا واستهداف القوات الحكومية والأمنية السورية في كل جنوب سورية”.

يشار إلى أن لجان درعا المركزية مشكلة من شيوخ عشائر ووجهاء من محافظة درعا وتدخلت في عدة مواقع بين القوات الحكومية السورية وعناصر المعارضة.

ودفعت القوات الحكومية السورية آلاف المقاتلين من أربعة فرق عسكرية معززين بعشرات الدبابات والاليات العسكرية منذ أيام إلى مدينة درعا.