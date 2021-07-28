- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:12 صباحاً - مصراوي ـ ( د ب أ):
أقالت شبكة التليفزيون الرسمية اليونانية (إي.أر.تي) اليوم الثلاثاء مذيعا تليفزيونيا من برنامجها الصباحي المخصص لتغطية الأولمبياد بسبب تصريحاته العنصرية.
وكان ديموسثينس كارمويريس يتحدث عن فوز الكوري الجنوبي جيونج يونج سيك، لاعب تنس الطاولة، على باناجيوتيس جيونيس، عندما قال كارمويريس إنه لا يمكنه استيعاب كيف “يمكن لهؤلاء الناس أن يتابعوا الكرة ذهابا وإيابا بهذه الأعين الضيقة”.
وفور التصريح مباشرة، اندلعت موجة من الغضب ضد كارمويريس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعدها بعدة ساعات، أعلنت إدارة القناة إقالة كارمويريس على أساس أنه لن يتم التسامح مع تصريحاته العنصرية.
وكان كارمويريس، واجه انتقادات أمس الاثنين، عندما قال إن الرامية اليونانية آنا كوراكاكي أفسدت الأمر في هذه الأولمبياد. حيث أنهت منافسات مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في المركز السادس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بسبب “الأعين الضيقة”.. إقالة مقدم برنامج رياضي بالتليفزيون اليوناني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.