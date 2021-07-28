شوف عروض بنده ومفاجآت عديدة على أسعار الشكولاتات وغيرها من هايبر بنده Hyper Panda وبنده اون لاين Panda

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عمر شويل - جدة خصومات مميزة يقدمها لكم هايبر بندة لهذا الأسبوع، ومنها خصومات عديدة على أسعار منتجات متعددة من جميع فروع هايبر بنده ماركت Hyper Panda لهذا الأسبوع، حيث تقدم عروض بنده تنزيلات على أسعار: الأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية (الطازجة، والمعلبات) وغيرها من الشكولاتات، والسناكس، وعلى المنظفات، ومنتجات العناية الشخصية، كما تتوفر خصومات عديدة على أسعار السلع الخاصة بالصيف، والمصايف، وعلى لحوم بنده، ودجاج بنده، وكذلك على جميع أنواع اسماك بنده، كل هذا يومياً عبر موقع ثقفني.

عروض بنده في جميع الفروع وعبر بنده اون لاين

في الصورة السابقة خصومات عديدة مقدمة من فروع بندة في السعودية على: كوكيز ميربا Merba، وعلى ألواح شكولاتة ميرسي ستورك مميزة المذاق Merci، كما يتوفر خصم خاص على سعر بسكويت بك أند مينيز شوكو باهلسن، وكذلك خصومات عديدة على أسعار بسكويت بك أب شوكو، وحليب باهلسن من بنده، وأيضاً على سعر حلوى بيز Bez.

عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda

تابعوا معنا عملاء بنده الكرام أحدث عروض الشكولاتات من بندة، وفيها: خصم على سعر حلويات الزبدة، والكريمة من ويلسرز، كما تتوفر خصومات عديدة على أسعار كوادراتنيني لوكر بالتراميسو، وأيضاً خصم خاص على سعر ويفر لوكر كريم من ماركة نويستي، وعلى سعر شكولاتة كيت كات الكبيرة، وخصم آخر على سعر شكولاتة ميني مومنتس ديزرس من كيت كات، وعلى سعر الحلويات المشكلة من نستليه Nestle، وخصم خاص على سعر شكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش المميزة المذاق، وعالمية الجودة بعبوتها المميزة الحجم، كما يتوفر خصم آخر على سعر شكولاتة مينيز المشكلة من نستليه.

عروض بنده اليوم

خصومات عديدة مقدمة من هايبر بنده على: بسكويت دايجيستيف مكفيتيز Digestive، وكذلك خصم خاص على سعر بسكويت القمح الكامل من هوبنوبز، وعلى حلوى الجيلي الحامضة من تشوبا تشيبس، وعلى حلوى المصاصة من لوليبوبز تشوبا تشبس، العلكة البضاء الخالية من السكر من ماركة مينتوس Mentos، وكذلك خصم مميز على سعر عبوات الشوكو ساندويتش من أولكر Ulker المميز المذاق بحشوة التمر من هايبر بنده.