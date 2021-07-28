نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية بخصومات تصل لـ 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية بخصومات تصل لـ 70% على الجوالات الأكسسوارات والأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية الطازج كاللحوم والدجاج والأسماك وغيرها. فقد بدأ متجر بنده بمتجر صغير في الرياض حتى وصل اليوم لشركة كبيرة لتجارة والبيع بالتجزئة وتركز الشركة على تقديم منتجاتها التجارية الخاصة بها سواء منتجات العناية الشخصية أو منتجات الصحة والجمال ومنتجات العناية بالمنزل بجانب المنتجات الغذائية.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

تستري عروض بنده بداية من اليوم 18 ذوي الحجة حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ذوي الحجة 1442 أو حتى نفاذ الكمية وتتضمن العروض أقل الأسعار على مجموعة متنوعة من المنتجات على النحو الآتي:

الأرز الهندي البسمتي الأبيض 5 كيلو بسعر 28.95 ريال بدلًا من 45.50 ريال.

زيت دوار الشمس 1.5 لتر عدد 2 بسعر 19.95 ريال بدلًا من 37.95 ريال.

مسحوق غسيل تايد المركز 2.5 كيلو عدد 2 بسعر 16.95 ريال بدلًا من 41.15 ريال.

ستيك سلمون كيلو بسعر 45.95 ريال بدلًا من 64.95 ريال.

مياه أروى كرتونة بسعر 11.95 ريال بدلًا من 20.95 ريال.

طبق البيض بسعر 12.75 ريال 30 حبة.

حفاضات الأطفال بسعر 64.95 ريال بدلًا من 86.50 ريال.

حليب المراعي المركز بسعر 8.95 ريالًا بدلًا من 14.74 ريال.

فليه قاروص بالجلد بسعر 37.95 ريال للكيلو بدلًا من 54.95 ريال.

النقائق البقري بسعر 24.50 ريال للكيلو بدلًا من 39.95 ريال.

عروض الأكسسورات والجوالات

تقدم شركة بنده للبيع بالتجزئة عروضًا حتى 70% على الجوالات والأكسسورات متوفره في أسواق بنده في الفروع الآتية: