شوف عروض العثيم الأسبوعية من 28 يوليو حتى 3 أغسطس 2021 أقوى العروض

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عمر شويل - جدة نوفر لكم اليوم من خلال عروض العثيم الأسبوعية خصومات هائلة على جميع منتجاتها الطازجة. وهي تتكون من جميع أنواع اللحوم والفواكه والخضروات الطازجة وغير ذلك من المنتجات الأخرى. ويتوفر أيضا في عروض مجلة العثيم جميع أنواع المنظفات مثل مطهر ديتول، وصابون اريال أزرق مركز كيس، وصابون بونكس أزرق الأصلي، وجل اريال للغسالات أوتوماتيك، وشامبو عباية تايد عطر أصلي. عروض العثيم الاسبوعية تضم عروض العثيم اليوم ارز ابو كاس مزة بسمتي بسعر 59.95 ريال.

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