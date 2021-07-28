نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم المقدمة حتي 3 أغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم بالمملكة عروضها الأسبوعية التي انطلقت اليوم وسوف تستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أغسطس 2021 وتفدم العثيم عروضها والتي تحمل الكثير من الخصومات على كل السلع المقدمة منها داخل أسواقها بجميع الفروع التابعة لها ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم على كل ماهو متوفر في عروض العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم اليوم مع تخفيضات تصل إلى 53%

تقدم أسواق العثيم عروض كبيرة وكل منتج متوفر توجد عليه عروض توفيرية تختلف عن المنتج الآخر وجاءت عروض التوفير المقدمة كالآتي:

عرض توفير يصل إلى 29% على أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كجم حيث تقدمه أسواق العثيم بسعر 59.95 ريال سعودي وذلك بدل من سعر 83.95 ريال.

توفير 53% على كورن فليكس كلوفز 1 كجم بسعر 15.95 ريال سعودي بدل من سعر 33.95 ريال.

توفير يصل إلى 52% على شاي ليبتون كيس به 200 كيس ليكون السعر 18.95 ريال سعودي بدل من سعر 39.25 ريال.

كما يوجد توفير 33% على جبنه المراعي كريم كما يوجد توفير يصل إلى 29% على حليب نادك طويل الأجل وتوفير 41% على قشطة بوك وكل هذا إلى جانب الكثير من عروض التوفير الموجودة على كل السلع المقدمة من العثيم

عروض الحلويات والمخبوزات التي تقدمها أسواق العثيم

يوجد الكثير من أنواع الحلويات والمخبوزات المقدمة في عروض اليوم من العثيم ومنها تورتة شوكولاتة وكراميل وسط بسعر 34.95 ريال سعودي كما يوجد طبق حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 19.50 ريال سعودي وهناك أيضاً كرواسون جبن رومي سعر العلبة 5.95 ريال سعودي كما يوجد بالعروض بيتزا خضار وسط ومعجنات مشكلة وكعك بالسمسم وكيك الشوكولاتة ديلوكس وزود كوكيز شوكولاتة وغيرها من الأنواع الأخري.

عروض الخضروات والفاكهة واللحوم

تقدم أسواق العثيم عروض على الخضروات والفاكهة واللحوم فهذه السلع الغذائية لا يمكن الاستغناء عنها فهي لازمة ومفيدة وتجعل الجسم في نشاط وحيوية فهي تمد الجسم بالبروتين والفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخري التي تقدمها للجسم لذلك فإن شرائها شي ضروري جداً للحياة لذلك تسعى أسواق العثيم إلى تقديم أجود الأنواع وأفضلها على الإطلاق كما توفرها داخل أسواقها بكميات وفيرة مع أسعار وتخفيضات كبيرة جداً حتي يتمكن الجميع من شراء تلك المنتجات.

كما يوجد الكثير من أنواع السلع والمنتجات التي تقدمها الأسواق في أحدث عروضها الأسبوعية