نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021 العرض الاسبوعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم الأربعاء على كافة المنتجات التي توفرها في جميع منافذها. وتوفر هايبر بنده الكثير من العروض الخاصة بها بشكل مستمر وأسبوعي. ويمكن للجميع الاستفادة من كافة هذه الخصومات الرائعة والقوية التي تضم المئات والمئات من المنتجات المختلفة بأقل الأسعار وكما اعتاد الجميع بأفضل جودة يمكنك الحصول عليها من هايبر بنده.

عروض هايبر بنده اليوم الاربعاء

عروض هايبر بنده اليوم الاربعاء يمكنك التسوق اكثر وتوفير الكثير من المال وتشمل العروض اليوم علي:

زبادي ندى الطازجة كاملة الدسم بسعر 9.95 ريال للحبة بدلاً من 14.50 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم تحتوي علي جبنة حلوم 250 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال.

تضم عروض هايبر بنده اليوم على جبنة مثلثات البقرة الضاحكة بسعر 19.95 ريال بدلاً من 26.25 ريال.

يمكنك من خلال عروض هايبر بنده الأسبوعية شراء جبنة شرائح بورجر برايد 10 حبات بسعر 8.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

أقوي عروض هايبر بنده السعودية بها كريمة خفق معدلة بالزيت النباتي بسعر 19.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

عروض هايبر بنده الاسبوعية

اخر عروض هايبر بنده اليوم بها روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال للكيلو.

يمكنك شراء كفتة بقري استرالي من هايبر بنده بسعر 34.95 ريال.

تضم عروض هايبر بنده للحوم الطازجة علي نقانق بقري استرالي بسعر 34.95 ريال.

تخفيضات هايبر بنده السعودية بها فخذ خروف استرالى بالعظم بسعر 43.95 ريال.

احدث عروض هايبر بنده بها شرائح خبز أسمر لوزين 600 جرام بسعر 5 ريال للكيس بدلاً من 5.75 ريال.

عروض هايبر بنده لهذا الاسبوع