نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده Hyper Panda ومفاجآت مميزة اليوم 28 يوليو وحتى 2 أغسطس في مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نحدثكم اليوم في مقالتنا عن هايبر بنده ماركت Hyper Panda market في المملكة العربية السعودية بجميع مدنها، حيث تنتشر فروع هايبر بنده في معظم مدن الدول العربية، وخاصة مدن دول الخليج العربي، ويقدم هايبر بنده ماركت العديد من الخصومات على أسعار جميع أنواع السلع من أفضل أنواع الماركات العالمية، والمحلية، وتعتبر عروض هايبر بنده Panda الأسبوعية هي أفضل عروض موجودة في الأسواق العربية، سواء في فروع هايبر بنده أو من خلال بنده اون لاين.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على: سعر عبوات البرغر الناعم، والسميد الخشن من ماركة عزيمكو، كما يتوفر خصم خاص على سعر فشار عازيمكو، وكذلك خصم مميز على سعر قطع الشكولاتة الغامقة، والشكولاتة بالحليب من ماركة كوانتا أدور، وكذلك أفضل التخفيضات على سعر اللوز الأحمر الني من المهباج.

عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده Panda

كما يقدم الماركت Panda أيضاً تخفيضات متعددة على: أسعار السميد الخشن التركي، والجريش بالكيلو، وكذلك خصومات عديدة على سعر ذرة الفشار من ماركة المهباج Mehbaj، وكذلك يوفر الماركت خصم خاص على سعر العدس، والحمص من الدرجة الأولى من المهباج، وكذلك تخفيض مميز على سعر الفاصوليا المصري بالكيلو من المهباج، وكذلك خصومات على سعر كيلوهات الزيتون الكوبوليفيا، وعرض خاص على سعر عبوات لحم التونة الخفيفة من حدائق كاليفورنيا القطع الفاتحة في الزيت النباتي، وكذلك التخفيض المميز من بنده على أسعار عبوات الشطة من ماركة نوندوز بيري بيري، كما يتوفر خصم آخر على سعر عبوات التونة من اللحم الخفيف ماركة المواسم Mawasem.

عروض بنده اليوم داخل موقع بندة Panda

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده تخفيضات مميزة، ومفاجآت على أسعار: عبوات البهارات السبعة من إسناد Esnad، كما يقدم الماركت خصومات عديدة على سعر عبوات الطحين الأسمر، من الجباتي كويتي، وأيضاً خصومات عديدة على سعر خليط البيتزا من ماركة الكويتي، كما يقدم خصم خاص على سعر عبوات الجريش، والهريس من الكويتي الماركة المميزة، وعلى بهارات الدجاج مميزة المذاق.