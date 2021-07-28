تراند الفن: الفرصة الأخيرة.. مصر تواجه أستراليا من أجل استعادة الحلم الأوليمبي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي:

من جديد يعود المنتخب المصري الأليمبي بحثاً عن الهدف الأول والفوز الأول في دورة طوكيو 2020، عندما يصطدم بمنتخب أستراليا في ختام مرحلة المجموعات.

بداية سلبية

تعادل المنتخب المصري في المباراة الأولى مع إسبانيا بدون أهداف ليفوز بنقطة، ثم خسر في المباراة الثانية بهدف نظيف أمام الأرجنتين ليتوقف رصيده عند نقطة وحيدة.

النقطة الوحيدة وضعت مصر في ذيل المجموعة بفارق نقطتين عن الأرجنتين وأستراليا، وبفارق 3 نقاط عن منتخب إسبانيا المتصدر.

فرصة أخيرة

مصر بحاجة للفوز على أستراليا بهدفين نظيفين من أجل العبور إلى ربع النهائي، دون النظر إلى نتيجة مواجهة إسبانيا والأرجنتين.

وفي حالة فوز مصر بهدف نظيف، والأرجنتين على إسبانيا بنفس النتيجة ستودع مصر المنافسات، لتصبح بحاجة إلى هدف أخر تسجله أو تستقبله إسبانيا من أجل العبور إلى دور الثمانية.

أما في حالة التعادل أو الخسارة فلن تكون هناك أي فرصة لمنتخب مصر، وسيحزم رجال شوقي غريب حقائبهم نحو الطائرة العائدة إلى القاهرة في اليوم التالي.

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بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأخيرة بمجموعات طوكيو 2020

التاريخ: 28 يوليو 2021

التوقيت: الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: Beinsports Extra 2