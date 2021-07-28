فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي:
من جديد يعود المنتخب المصري الأليمبي بحثاً عن الهدف الأول والفوز الأول في دورة طوكيو 2020، عندما يصطدم بمنتخب أستراليا في ختام مرحلة المجموعات.
بداية سلبية
تعادل المنتخب المصري في المباراة الأولى مع إسبانيا بدون أهداف ليفوز بنقطة، ثم خسر في المباراة الثانية بهدف نظيف أمام الأرجنتين ليتوقف رصيده عند نقطة وحيدة.
النقطة الوحيدة وضعت مصر في ذيل المجموعة بفارق نقطتين عن الأرجنتين وأستراليا، وبفارق 3 نقاط عن منتخب إسبانيا المتصدر.
فرصة أخيرة
مصر بحاجة للفوز على أستراليا بهدفين نظيفين من أجل العبور إلى ربع النهائي، دون النظر إلى نتيجة مواجهة إسبانيا والأرجنتين.
وفي حالة فوز مصر بهدف نظيف، والأرجنتين على إسبانيا بنفس النتيجة ستودع مصر المنافسات، لتصبح بحاجة إلى هدف أخر تسجله أو تستقبله إسبانيا من أجل العبور إلى دور الثمانية.
أما في حالة التعادل أو الخسارة فلن تكون هناك أي فرصة لمنتخب مصر، وسيحزم رجال شوقي غريب حقائبهم نحو الطائرة العائدة إلى القاهرة في اليوم التالي.
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بطاقة المباراة
الحدث: الجولة الأخيرة بمجموعات طوكيو 2020
التاريخ: 28 يوليو 2021
التوقيت: الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة: Beinsports Extra 2
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الفرصة الأخيرة.. مصر تواجه أستراليا من أجل استعادة الحلم الأوليمبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.