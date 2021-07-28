فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب – علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملاحقة متجرى المواد المخدرة وتنجح فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين. رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بمخدرى الآيس والهيروين وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس “شابو” وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس – هاتف محمول) .. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (4٫200,000 أربعة مليون ومائتان ألف جنيه ). وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدري الآيس والهيروين بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.