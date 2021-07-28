فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- محمد خميس:
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، أن ما حدث للفنانة ياسمين عبد العزيز من الصعب تحديده، قائلًا: “ماحدش أبدًا يقدر يقول خطأ طبي أو مضاعفات إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق فنية من 3 أساتذة من النقابة أو بحسب الجهة التي تقدمت شكوى آل المريض لها”.
وأضاف “عبد الحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه يطالب بقانون جديد وحديث للمسؤولية الطبية في مصر مثل دول العالم، وهو بقانون يحدد المسؤولية الطبية عند حدوث أي مضاعفات للمريض، موضحًا أن هذا القانون يعتمد في الأساس على أن من يقوم بالتحقيق مع الطبيب هو لجنة فنية من 3 أطباء وتقرير اللجنة الفنية هو من يتم إرساله للمحكمة لو كان الطبيب مخطئًا في حق المريض.
وتابع، أن الإقرار الذي يتم التوقيع عليه قبل إجراء أي عملية جراحية لا يعفي المستشفيات من المسؤولية لو حدث أي خطأ طبي، قائلًا: “محدش مضطر يمضي على الإقرار، وهو إقرار الموافقة المستنيرة، وكل عملية حسب درجة خطورتها ونسبة المضاعفات فيها”.
وأردف أمين عام نقابة الأطباء، أنه كل عملية جراحية ليس شرط لها النجاح بنسبة 100 % والأطباء تحاول مساعدة المرضى وفق أحدث ما وصلوا إليه من العلم، مؤكدًا أن العقوبات على الخطأ الطبي من الممكن أن تصل للشطب الكامل من النقابة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ماحدش يقدر يحدد”.. الأطباء: اللجنة الفنية تكشف تفاصيل ما حدث لـ”ياسمين عبد العزيز” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.