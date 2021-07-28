تراند الفن: محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل بشركات القطاع الخاص والمصانع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏13 دقيقة مضت أخبار مصر 8 زيارة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل جديدة بشركات القطاع الخاص والمصانع. وناشدت المحافظة، الراغبين في العمل، التوجه إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، وللاستفسار يرجى الاتصال على 35720825 ـ 35711198، علما بأن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

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