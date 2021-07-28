تراند الفن: «الصحة»: 7ملايين شخص بالمملكة تلقوا جرعتي «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشف وزارة الصحة عن آخر إحصائية للمطعمين بجرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بالمملكة.

وأكدت “الصحة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” ارتفاع أعداد المطعمين بلقاح كورونا بالجرعتين إلى 7 ملايين شخص.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع أعداد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا لـ25 مليون جرعة.

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