تراند الفن: عمرو سليم: أتوقع تحقيق ميداليات أخرى في أولمبياد طوكيو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

كتب- محمد خميس: قال عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعضو اللجنة الأولمبية، إن الرياضيين والمحترفين في الرياضات متفهمين أن الجمهور والشعب المصري شغوف بالحصول على ميداليات كثيرة، ولكن ظروف المنافسة وقوة الأولمبياد ليس من الطبيعي الحصول على ميدالية كل يوم. وأضاف “سليم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة المقبلة متوقع الوصول لميداليات في اولمبياد طوكيو 2020، موضحًا :”عرفين ان مصر كلها مستنية ميداليات كتيرة من اتحاد التكوندو”. وتابع: “علينا ضغط عالي جدا ومع ظروف البطولات وأبطال العالم مشاركين في الاولمبياد ومافيش ماتش سهل تمامًا”ز

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