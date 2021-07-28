تراند الفن: فولفسبورج: من الصعب أن نترك مرموش يخرج معارًا مرة أخرى.. لقد تطور كثيرًا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب – أحمد شريف:

أكد يورج شمادتك المدير العام لنادي فولفسبورج الألماني، صعوبة خروج المصري عمر مرموش لاعب الفريق في فترة إعارة جديدة خلال الموسم المقبل الذي شارف على البدء.

وأشار شمادتك في تصريحات نشرها موقع سبورتس بازر الألماني، إلى أن فترة الإعارة الماضية لمرموش مع سانت باولي قد ساهمت في تطور اللاعب بشكل كبير.

وقال مدير فولفسبورج: “عمر مرموش تطور كثيرًا، الإعارة جعلته رائعًا والجميع بإمكانه رؤية ذلك، لقد أصبح مختلفًا تمامًا”.

واختتم: أصبح أكثر انفتاحًا وكثير الحديث مع زملاءه وهذا يجعلنا سعداء به، سيكون من الصعب أن يخرج من فولفسبورج مرة أخرى”.

ولا يتواجد عمر مرموش مع منتخب مصر المشارك في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” على الرغم من تواجده في القائمة الأولية للفريق.

الجدير بالذكر أن مرموش تألق مع سانت باولي في فترة إعارته للفريق بدوري الدرجة الثانية الألماني، قبل أن يعود مرة أخرى إلى فولفسبورج.