تراند الفن: “سجدة شكر في المحكمة”.. معلومات عن قضية سما المصري في اتهامها بسب مرتضى منصور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:

كشف أشرف ناجي، محامي سما المصري ردة فعل موكلته عقب حُكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريمها 100 ألف جنيه مع الإيقاف فيقضيتي سبّ وقذف مرتضى منصور.

وقال “ناجي” في تصريحات لمصراوي، إن موكلته “سجدت سجدة شكر.. وعلا صوتها بحمد الله”.

وأشار إلى أنه جرى التصالح مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في عدد من القضايا التي أقامها ضد موكلته.

وفي السطور التالية نستعرض القصة الكاملة منذ القبض على سما المصري:

إلقاء القبض عليها

في أبريل ٢٠٢٠، صدر قرار من النيابة العامة بإلقاء القبض على سما المصري، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بنشر مقاطع وصور خادشة للحياء عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

حبسها

صدر قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها قاضي المعارضات بعدها لـ 15 يوما، وبعدها تم تحديد جلسة 2 مايو لبدء أولجلسات المحاكمة برئاسة المستشار رامي عباس.

المحكمة الاقتصادية

أحيلت سما المصري للمحكمة الاقتصادية وليس الجنح، وجاء ذلك لقيامها بالاتهامات المنسوبة لها عبر مواقع إليكترونية للتواصل الاجتماعي وأحيلت للمحاكمة وفق مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الاتهامات

تم توجيه عدة تهم لها: التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على قيم وتقاليد الأسرة المصرية، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

سما تدافع عن نفسها

دافعت سما المصري عن نفسها، وأكدت أنها قامت بتصوير وبث تلك الفيديوهات بالفعل على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تقصد بها ما ورد بالاتهامات من تحريض على الفجور أو الدعوة للفاحشة.

وصرحت أنها تلبس “مايوه” كما تفعل العديد من السيدات “هي يعني جت عليا”- بحسب قولها.

نقاب

في واحدة من جلسات محاكمتها، دخلت سما المصري المحكمة وهي ترتدي النقاب، وطالبها القاضي برفع النقاب، وفي جلسة المحاكمة ظهرت ترتدي كمامة.

مرتضى منصور يتنازل عن القضايا

قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

رفض استشكال

سبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور، كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد

سجدة شكر

حكمت المحكم الاقتصادية اليوم بتغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع الإيقاف في قضيتي سبّ وقذف مرتضى منصور.

وقال محاميها إن موكلته “سجدت سجدة شكر.. وعلا صوتها بحمد الله”، كما أشار إلى أنه جرى التصالح مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في عدد من القضايا التي أقامها ضد موكلته.