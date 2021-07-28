تراند الفن: صابرين: محظوظة في مسيرتي الفنية وفيلم “الإنس والنمس” مختلف

كتب- محمد خميس:

علقت الفنانة صابرين، على دورها في فيلم “الإنس والنمس” مع الفنان محمد هنيدي، قائلة: “كنت طول الوقت باصة على المخرج شريف عرفة وبقول نفسي أشتغل مع الراجل ده ؟ فربنا جبهالي وأول مرة اشتغل مع هنيدي”، مضيفة: “لما ببص على صورتي في بوستر الفيلم وأنا هكون من النمس بقول يا ماما، لأن الفيلم كله معتمد على الجرافيك “.

وأوضحت “صابرين” في حوارها لبرنامج “كلمة أخيرة” على فضائية “ON E ” اليوم الثلاثاء: “فيلم الإنس والنمس مختلف ويتناول عالم الجن، وهنيدي هيدخله بدون قصد، وهو فيلم ممتع والمجموعة المشاركة فيه رهيبة وجميلة”، متابعة: “بحب الأدوار المختلفة ولما بشوف أعمالي بقول معقولة أنا عملت كل ده حاسة أني برتعش وأنا بشوف”.

وتابعت: “دائماً أرائي صادمة ودي حاجة جميلة التمثيل بقدر عليه فيه سيناريو وكلام بقوله لكن غير كده”، مؤكدة: “كنت محظوظة بالعمل مع أباطرة من مخرجين وكتاب وصحفيين في كافة الأعمال الفنية في كل فترة بمسيرتي الفنية عملت خطوة جديدة وعملت حاجة مختلفة بقدم شيء مختلف سواء أفراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها كل خطوة في حياتي فيها حاجة جديدة”.