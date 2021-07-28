فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتب- محمد خميس:
علقت الفنانة صابرين، على دورها في فيلم “الإنس والنمس” مع الفنان محمد هنيدي، قائلة: “كنت طول الوقت باصة على المخرج شريف عرفة وبقول نفسي أشتغل مع الراجل ده ؟ فربنا جبهالي وأول مرة اشتغل مع هنيدي”، مضيفة: “لما ببص على صورتي في بوستر الفيلم وأنا هكون من النمس بقول يا ماما، لأن الفيلم كله معتمد على الجرافيك “.
وأوضحت “صابرين” في حوارها لبرنامج “كلمة أخيرة” على فضائية “ON E ” اليوم الثلاثاء: “فيلم الإنس والنمس مختلف ويتناول عالم الجن، وهنيدي هيدخله بدون قصد، وهو فيلم ممتع والمجموعة المشاركة فيه رهيبة وجميلة”، متابعة: “بحب الأدوار المختلفة ولما بشوف أعمالي بقول معقولة أنا عملت كل ده حاسة أني برتعش وأنا بشوف”.
وتابعت: “دائماً أرائي صادمة ودي حاجة جميلة التمثيل بقدر عليه فيه سيناريو وكلام بقوله لكن غير كده”، مؤكدة: “كنت محظوظة بالعمل مع أباطرة من مخرجين وكتاب وصحفيين في كافة الأعمال الفنية في كل فترة بمسيرتي الفنية عملت خطوة جديدة وعملت حاجة مختلفة بقدم شيء مختلف سواء أفراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها كل خطوة في حياتي فيها حاجة جديدة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صابرين: محظوظة في مسيرتي الفنية وفيلم “الإنس والنمس” مختلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.