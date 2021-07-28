تراند الفن: بخلاف الحالة النفسية.. هذا ما يحدث لجسمك عند وجودك على الشاطئ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يكون الشاطئ مفيدًا جدًا لنا، عاطفيًا وجسديًا، كما إنه أفضل علاج عندما نشعر بالغضب أو القلق أو التوتر.

وبصرف النظر عن تحسين صحتنا العقلية بشكل عام، يمكنه أيضًا علاج الأمراض الجلدية وحتى مساعدتنا على حرق بعض السعرات الحرارية، وفق ما ذكر موقع “برايت سايد”.

1- الماء:

مياه البحر غنية بالعديد من المعادن التي يمكن أن تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، ويمكن أن تساعد المياه نفسها في أشياء مثل الري الأنفي والتهاب الجيوب الأنفية والحمى الشديدة، ويمكن أن يزيد أيضًا من إفراز هرمونات “الشعور بالسعادة” الدوبامين والسيروتونين.

2- النسيم:

يمكن أن يساعد نسيم الشاطئ في إزالة السموم من الجسم، وعندما نكون على الشاطئ، نملأ رئتينا بالأيونات السالبة التي تعزز نظام المناعة لدينا، ويمكن أن يكون لهذه الأيونات السالبة أيضًا تأثير مضاد للاكتئاب علينا ويمكن أن تخفف من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، ويجعلك الهواء تشعر بمزيد من الاسترخاء بعد يوم على الشاطئ وسيساعدك على النوم بشكل أفضل.

3- الرمل:

الرمل مقشر طبيعي ويمكن أن يزيل الجلد الميت من أقدامنا، ويمكن للرمل أيضًا تحسين صحتنا وإبطاء الشيخوخة حيث نمتص إلكترونات الأرض عند المشي عليها، ويؤدي وضع أقدامنا على الرمال الدافئة أيضًا إلى استرخاء الأشخاص، ويساعدك المشي على الرمال في الحفاظ على لياقتك، حيث إن المشي عليها يتطلب مجهودًا أكبر من المشي على أرض صلبة، وينتهي بك الأمر أيضًا إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية إذا مشيت أو ركضت على الرمال.

4- الأصوات:

يجلب صوت أمواج المحيط الإحساس بالسلام والتوازن، كما إنه يحسن قوة الدماغ والشفاء، لأنه يساعدنا على تحقيق حالة تأمل، ويميل دماغنا إلى التفاعل بشكل إيجابي مع الماء بشكل عام، بما في ذلك صوته، ولديها القدرة على زيادة معرفتنا الذاتية والبصيرة.

5- اللون:

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يجلسون على الشاطئ أقل توتراً، وبحسب هذه الدراسة فإن هناك علاقة بين الصحة واللون الأزرق للماء والسماء، وبشكل عام، يجعل اللون الأزرق الأشخاص يشعرون بمزيد من الهدوء والاسترخاء.