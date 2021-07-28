- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - رام الله – (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء بإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها نقلاً عن نظيره الإسرائيلي بمقتل فلسطيني يبلغ من العمر 41 عامًا أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيتا في نابلس.
ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى إسرائيلي قبل أن يتم إعلان وفاته.
ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة.
وكان فتى فلسطيني يبلغ من العمر ١٧ عامًا قتل يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في رام الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.