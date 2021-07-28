تراند الفن: فض دور الانعقاد.. ننشر أبرز أحداث البرلمان اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير، أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبًا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.

واستمع مجلس النواب في سابقة برلمانية لـ 29 بيان من وزراء الحكومة.

وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب، 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.

ووافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على تقرير لجنة القيم والخاص بتوجيه اللوم للنائب محمد عبدالعليم داود بشأن ما بدر منه من إساءة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس، وتحديدًا في الجلسة العامة التي انعقدت يوم ٢٩ يناير من العام الجاري.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالى، نهائيًا على مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بعد ان وافق المجلس المادة 105 من مشروع القانون، بعد تقدم النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلساته السابقة على تخفيض الرسوم الواردة بمشروع القانون و الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمشروع قانون الموارد المائية والري من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

كما ألقى وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، كلمة مهمة بالجلسة العامة اليوم، وذلك بنهاية دور الانعقاد الأول.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، حديثه قائلًا:” قد استهل مجلسكم الموقر فصله التشريعي الجديد بمباشرة سلطته الرقابية على الحكومة ووزاراتها كافة مستخدمًا ما أوكل له الدستور من سلطات وصلاحيات رقابية إيمانًا بأن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وهو من له الرقابة والإشراف وقد خولها لمجلسكم الموقر لتباشروها نيابة عنه بما يحقق صالح الوطن والمواطنين، وقد استجابت الحكومة، في المقابل لذلك فحضر دولة رئيس مجلس الوزراء، كما حضر زملائي الوزراء كافة وعرض كل منهم ما أنجزه في الحقيبة التي أوكلت إليه، وتلقى ما عنّ للنواب الموقرين من رؤى وأفكار وأسهُم نقد وعملوا جميعًا على الاستجابة لكل ذلك تأكيدًالمبدأ الفصل المرن بين السلطات كركيزة من ركائز الحكم في الدستور.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد:” وفي المقابل؛ وعلى السياق ذاته فقد باشر مجلسكم الموقر دوره التشريعي الكفاءة والوعي ذاتهما ولا يفوتني أن أثمن وأثني على الأداء التشريعي لمجلسكم الموقر، والذي أثمر بخروج تشريعات منضبطة تراعي كافة الضوابط الدستورية من جانب وتلبي مطالب الوطن والمواطنين من جانب آخر وكيف لا وعلى رأس هذا المجلس شيخ من شيوخ القضاة الأجلاء دولة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن قراءة العدادات تذهب إلى مكانين منعًا للتلاعب فيها، إحداهما شركة التوزيع والثانية بوزارة الكهرباء، مضيفا: “أي حاله لدي النواب فيها فواتير جزافية أو القراءات غير السليمة مستعد لنظرها فورًا، وساواجه ذلك بالضرب بيد من حديد”.