تراند الفن: ياسمين صبري تنشر صورا جديدة على إنستجرام

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏49 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت “صبري” في الصور، بإطلالة أنيقة وهي تجلس بأحد المطاعم الشهيرة في إيطاليا، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل “فرصة تانية”، وحقق وقتها نجاحا كبيرا. وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، أشرف زكي، محمد داود، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.



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