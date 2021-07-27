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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - السودان – (أ ش أ)
استبعد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية والوبائيات في وزارة الصحة السودانية الدكتور محمد الخضر، انتشار السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في ولاية البحر الأحمر (شرق السودان)، مؤكدا أن النتائج المخبرية لم تظهر بعد حتى يتسنى معرفة نوع سلالة الفيروس في بورتسودان (عاصمة الولاية)، لكن من خلال الوضع العام لا تبدو أنها السلالة المتحورة.
وعزا مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية والوبائيات، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في وكالة السودان للأنباء “سونا”، انتشار فيروس كورونا مؤخرا في ولاية البحر الأحمر، إلى عدة أسباب من بينها ضعف النظام الصحي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في كل أنحاء البلاد.
وقال الخضر، إن ثلاث محليات في ولاية البحر الأحمر سجلت أعلى إصابات بالفيروس، لافتا إلى أن 60% من الحالات المبلغ عنها والبالغ عددها 2729 حالة بولاية البحر الأحمر، أكدت الفحوصات إصابتها بالفيروس، فيما تصل نسبة الوفيات إلى 6 % من جملة الإصابات.
وأشار إلى دخول كافة المستشفيات في البحر الأحمر للخدمة والبالغ عددها 7 مستشفيات، فضلا عن مد وزارة الصحة الاتحادية المراكز والمستشفيات بالمستلزمات الطبية وتوفير 1000 اسطوانة أوكسجين أسبوعيا، مؤكدا انحسار حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الصحة السودانية: لم يتم تحديد نوع سلالة كورونا في بورتسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.