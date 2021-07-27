تراند الفن: انتبه له.. خطأ بالطهي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن تأثير الزيوت الساخنة على الكوليسترول، موضحة أن تدخين زيوت الطهي يعد طريقة مضمونة لأن تصبح مستويات الكوليسترول صحية، وفقًا لما ذكره موقع “express”.

ويمكن تغيير ارتفاع نسبة الكوليسترول عن طريق اختيار اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة والفواكه والخضروات، كما يعد اختيار طهي وجبات الطعام الخاصة بك طريقة أخرى للحفاظ على مستويات صحية خاصة إذا كنت تتجنب خطأ معين.

ويُعرِّض ارتفاع الكوليسترول الشخص لخطر الإصابة بعواقب صحية خطيرة بما في ذلك النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فيمكن للأكل الصحي أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لدى الفرد وصحة القلب، سواء كان الكوليسترول قد تسلل على مر السنين أو كان لديك حالة وراثية، مما يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من مرض السكري والحفاظ على وزن صحي.

بدأت الدراسة التي نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، بزيوت ودهون تسخين لفترة طويلة من الزمن تؤدي إلى تفاعلات كيميائية، مما يؤدي إلى تفاقم عمليات الجذور الحرة، والتي تساهم في النهاية في تصلب الشرايين.

وتابعت قائلة: “أثناء عملية القلي، تحدث العديد من التغيرات الكيميائية، مثل الأكسدة، والبلمرة، والتحلل المائي، حيث يمكن أن تؤدي هذه التغييرات الكيميائية إلى إنتاج منتجات مؤكسدة”.

تشير العديد من الملاحظات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المؤكسدة يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية في نهاية المطاف.

كما أظهرت الدراسات أيضًا أن تسخين الدهون الصالحة للطعام في درجات حرارة عالية وإطعامها للحيوانات يزيد من تطور آفات تصلب الشرايين، وخلصت الدراسة إلى أنه تم الإبلاغ عن أن استهلاك الزيوت المؤكسدة على المدى الطويل لا يؤدي فقط إلى تأخر النمو، ولكنه يتسبب في تضخم الكبد وزيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

لذلك فإن نقطة تدخين الزيت مهمة للناس أن يكونوا على دراية بها عند محاولة خفض مستويات الكوليسترول لديهم، ونقطة الدخان هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها إنتاج الدخان، وهي علامة على أن الزيت يتحلل وقد يطلق الجذور الحرة والمواد الكيميائية التي يمكن أن تضر الجسم وتعطي الطعام نكهة محترقة أو مريرة.

زيت الزيتون البكر الممتاز، على سبيل المثال، له نقطة دخان منخفضة نسبيًا وهو رائع للسلطات أو للقلي الخفيف ولكنه يصبح فاسدًا عند استخدامه في القلي العميق.

من ناحية أخرى، يحتوي زيت القرطم على نقطة احتراق عالية وهو خيار جيد للقلي، وتحتوي الزيوت الصحية للقلب مثل زيت الكانولا والذرة والزيتون والفول السوداني وعباد الشمس على دهون أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL ورفع الكوليسترول الحميد “الجيد”.

لكل منها نكهته الفريدة وخصائصه التي تتناسب بشكل أفضل مع أنواع مختلفة من الطهي والوصفات الفردية، كما أن معظم الزيوت عبارة عن مزيج من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة والدهون المشبعة.

يمكن أن يساعد اختيار تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض الدهنية المشبعة وغنية بالدهون غير المشبعة على خفض مستويات الكوليسترول.

-طرق أخرى لخفض المستويات

قال معهد القلب في المملكة المتحدة إن تقليل الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة واستبدالها بأطعمة تحتوي على المزيد من الدهون غير المشبعة يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول لديك.

وأضافت المنظمة الخيرية الصحية: “الدهون عالية في الطاقة، لذا يمكن أن تزيد وزنك، وللتأكد من أنك لا تستهلك الكثير من الطاقة، عليك أن تراقب كمية الدهون التي تتناولها إجمالاً.”

يجب تقليل الدهون المشبعة وتوجد في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان، وتوجد الدهون غير المشبعة في الأطعمة النباتية، مثل الزيتون والزيوت النباتية والمكسرات والبذور، وكذلك الأسماك الزيتية التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول صحية.