فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - كتبت شيماء مرسي احتفلت الفنانة هاجر أحمد بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها، وكانت قد احتفلت بعقد قرانها منذ أيام. وطلت “هاجر” بإطلالة ملكية مرتدية فستان أبيض مصنوع من قماش الستان، تميز قصته، بأوف شولدر من الكتف وفتحة من الصدر، وبه فتحة كبيرة أيضاً من الرجل اليسرى، وعليه اكستنشن من نفس قماش الفستان، ونسقت معه طرحة طويلة من الدانتيل، وصندل أبيض بكعب عالي. واعتمدت مكياجاً قوياً، وإكسسورات مكونة من عقد وحلق، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعة. أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بفستان ملكي.. هاجر أحمد تتألق في حفل زفافها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.