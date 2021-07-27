تراند الفن: توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد وسيول في 7 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية. كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

وحالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج، من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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