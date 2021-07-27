تراند الفن: أول فيديو من حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: تحتفل الفانة هاجر أحمد اليوم بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس. وتداول مقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر “إنستجرام”، وعلّقت: “(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد”. يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل “أحسن أب” بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.



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