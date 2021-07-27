تراند الفن: لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

كتب- محمد خميس:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة: “ياسمين تتعافى من مرضها ببطء خلال هذه الفترة، متابعة: ” ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا ومتواجدة في غرفة عادية وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى”.

وقالت “الحديدي” خلال تقديمها لبرنامجها “كلمة أخيرة” على فضائية “ON E” اليوم الثلاثاء: “تعافي ياسمين من مرضها مش سهل بس بتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل”، مضيفة: “عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها”.

وأوضحت: “أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز هيخرج وهيقول كل التفاصيل ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات”، مؤكدة: “كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس”.