فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 8 زيارة
كتب- محمد خميس:
كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة: “ياسمين تتعافى من مرضها ببطء خلال هذه الفترة، متابعة: ” ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا ومتواجدة في غرفة عادية وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى”.
وقالت “الحديدي” خلال تقديمها لبرنامجها “كلمة أخيرة” على فضائية “ON E” اليوم الثلاثاء: “تعافي ياسمين من مرضها مش سهل بس بتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل”، مضيفة: “عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها”.
وأوضحت: “أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز هيخرج وهيقول كل التفاصيل ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات”، مؤكدة: “كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.