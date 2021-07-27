تراند الفن: صحيفة صينية: إدارة بايدن تحركت لإصلاح العلاقات مع الحلفاء لمواجهة بكين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - الصين – (أ ش أ)

أكدت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عكف على إعادة هيكلة سياسة بلاده تجاه الصين، وأن إدارته تحركت لإصلاح العلاقات مع الحلفاء من أجل العمل بشكل جماعي لمواجهة بكين.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين في الصين قولهم إنه من المرجح أن تستمر العلاقات ذات النزعة القتالية بين الجانبين على ما هي عليه، مدعومة بإجماع من الحزبين في الولايات المتحدة على اتخاذ نهج أكثر تشددًا بشأن بكين، ودون أي مؤشر على عقد قمة بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في أي وقت قريب.

وأشارت إلى أن السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة تشين جانج توجه إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، منهيًا التكهنات حول من سيتولى المهمة الصعبة المتمثلة في محاولة تهدئة العلاقات المتوترة بين القوتين.

وذكرت أن تشين يُوصف بأنه أحد مساعدي الرئيس الصيني الموثوقين ويرافقه في رحلاته الخارجية، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، ومدافع صريح عن مواقف بكين. كما يعد تشين، البالغ من العمر 55 عامًا، الأصغر سنًا بين نواب وزير الخارجية الصيني الحاليين، وفقًا للصحيفة.