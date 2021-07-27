فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:12 مساءً - كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل عدد كبير من المواطنين راغبي الاستفادة من المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة 3%، عن مدى الاستفادة في ظل وجود قرض آخر يتم سداد الأقساط الخاصة به. وكان البنك المركزي المصري، أعلن تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة يوم 13 يوليو الجاري. بدورها، أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمصراوي، أن أي مواطن يحق له الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لوحدة سكنية مرة واحدة فقط، بشرط عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة التي أعلن عنها البنك المركزي. وأضافت التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التقديم يمكن الاستفادة من قرض التمويل العقاري بالمبادرة الجديدة حتى لو كان لدية قرض آخر لم ينتهي. وتابعت: بشرط لا يتجاوز حجم القسطين 40% من قيمة المرتب، ففي حالة وجود أي قرض آخر بخلاف قرض التمويل العقاري يكون مجموع القسطين لا يتجاوز 40%، وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من التمويل العقاري في ظل وجود قرض آخر”. اقرأ أيضًا:

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شرط وحيد.. هل يستفيد أصحاب القروض من مبادرة التمويل العقاري؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.