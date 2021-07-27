نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الأربعاء 28 يوليو 2021 الموافق 18 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم اليوم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم الأسبوعية الأربعاء 28 يوليو 2021 الموافق 18 ذو الحجة 1442 وهي العروض الاسبوعية الجديدة بعد انتهاء عروض عيد الفطر أمس يوم الثلاثاء. وتستمر هذه العروض الجديدة لمدة أسبوع كامل في جميع فروع أسواق العثيم داخل السعودية والتي تحتوي على خصومات تصل حتي 70%.

عروض العثيم الأسبوعية الأربعاء

عروض كميات أكثر بسعر اوفر من أسواق العثيم توفر بها الكثير من السلع الغذائية والمنتجات مثل:

اخر عروض العثيم اليوم بها أرز ابو كاس مزة بسمتي 10 كيلو بسعر 59.95 ريال للكيس الواحد أي سوف توفر 29%.

تضم عروض العثيم الاسبوعية علي كورن فليكس بسعر 15.95 ريال للحبة بدلاً من 33.95 ريال أي سوف توفر 53% من سعرها الاساسي.

تشمل عروض العثيم الأسبوعية على جبن المراعي كريم بسعر 19.95 ريال للربطة بدلاً من 30 ريال وسوف توفر 33% من سعر الجبن.

عروض العثيم الأسبوعية بها قشطة بوك 170 جرام بسعر 11.95 ريال للربطة بدلاً من 19.50 ريال ونسبة توفير 41%.

أحصل علي مقاضيك الشهرية بالجملة من العثيم ومنها عصير المراعي برتقال بسعر 13.95 ريال للكرتون بسعر 18 ريال.

عروض العثيم اليوم

أقوي عروض العثيم الأسبوعية بها مياة نوفا 200 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13 ريال للكرتونة.

يمكنك شراء حليب المراعي طويل الاجل 1 لتر بسعر 36.50 ريال بدلاً من 42.75 ريال للكرتون.

عروض العثيم لهذا الاسبوع بها مناديل وجه فاين مع 3 حبات مجانا بسعر 61 ريال بدلاً من 99 ريال للكرتون.

اخر عروض العثيم الأسبوعية بها حفائظ بامبرز كلوت بسعر 108.95 ريال لـ 2 كرتون بدلاً من 203.90 ريال.

احدث عروض العثيم الأسبوعية بها جميع أنواع الخضروات مثل العنب الأحمر الكبير الكيلو بسعر 7.95 ريال.

عروض العثيم علي الخضروات والفاكهة