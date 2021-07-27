تراند الفن: خلعته الزوجة الأولى واتهمه سمية الخشاب بضربها.. أزمات أحمد سعد في قفص الزوجية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:

إعلان برنامج et بالعربي خبر انفصال الفنان أحمد سعد عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني، فتح الباب من جديد للحديث عن زيجات الفنان التي أثارت أغلبها ضجة كبيرة.

مصدر مقرب من الفنان أحمد سعد في تصريح لـ”مصراوي”، قال: ” تم بالفعل فسخ الخطوبة في هدوء بالاتفاق بين الطرفين، ولهذا لم يتم إعلانها رسميا”.

انفصال “سعد” و”علياء” بعد 10 شهور من احتفالهما بالخطوبة، مثلما جاء مفاجئا وسط توقعات اقتراب تحديد موعد الزفاف، جاء للمرة الأولى هادئا، ودون الكشف عن وجود خلافات بينهما، على عكس زيجاته السابقة التي شهدت نزاعات وصلت إلى ساحة القضاء.

خلع لبنى

كان الفنان أحمد سعد قد بدأ عام 2006 مشواره مع الزواج وأزماته، عند زواجه من لبنى بيومي أم طفليه “جودي” و”أحمد”، إذ وقع الطلاق بينهما 3 مرات، كان أولها في العام 2010، والثاني تم في العام التالي عقب رفع الزوجة قضية خلع.

أزمات ريم البارودي

عام 2011 أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته للفنانة ريم البارودي، وشهدت العلاقة بينهما أزمات عديدة قبل وبعد إعلان انفصالهما، ومنها ما تردد عن زواجهما سرا، وهو ما نفته ريم خلال ظهورها في برنامج “شيخ الحارة”.

“طحال” سمية الخشاب.

وشهد العام 2017 الزيجة الثالثة للفنان أحمد سعد، من الفنانة سمية الخشاب، بعد نفي الطرفين في بداية الأمر وكذبا ما أعلنته خطيبه السابقة ريم البارودي عن وجود قصة حب بين “سعد” و”سمية”.

وبعد عامين من الزواج أعلن الفنان أحمد سعد عبر صفحاته في مواقع التواصل عن طلاقه، وهو ما ردت عليه الفنان سمية الخشاب بالتأكيد أنها أقامت قضية خلع ضده.

ووصل النزاع فيما بعد بينهما إلى ساحات القضاء، وخرجت “سمية” في إحدى لقاءاتها معلنة عن تعدي “سعد” عليها بالضرب كثيرًا حيث أجرت عملية استئصال الطحال، وأن حياتها كانت معه في خطر.