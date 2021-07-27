فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - وكالات أقال ‏‏الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، حسبما ذكرت “سكاي نيوز” عربية. وأصدر قيس سعيد قرارات أخرى ‏بإعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم، وإعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة. وتضمنت القرارات ‏إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامها، وإنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا. واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنائية بعد مظاهرات عارمة في تونس، وفي أحدث خطاب له بشأن الأزمة الاثنين، أكد أنه حذر أكثر من مرة ولم يكن هناك قبولاً وأن صبره نفذ بسبب الأزمات التي تضرب البلاد، معلنًا تحمله المسؤولية كاملة من أجل الشعب التونسي، مشيرًا إلى أن الانقلا يكون بالخروج عن الشرعية لكنها لجأ للدستور. استند سعيد في قراراته تجميد عمل البرلمان ذو غالبية من حركة النهضة (ذراع الإخوان السياسي) ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، إلى نص المادة ٨٠ من الدستور التونسي، وذلك اجتماع طارئ الأحد الماضي مع القيادات العسكرية والأمنية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ‏‏‏الرئيس التونسي ينهي مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.