تراند الفن: الصحة العالمية تنتقد السجائر الإلكترونية في تقرير عن وباء التبغ في 2021

جنيف – (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من السجائر الإلكترونية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية لاستهلاك النيكوتين في تقريرها الثامن بشأن وباء التبغ العالمي، الذي نشر اليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانون جيبريسيوس في التقرير “مع توصيف هذه المنتجات كإسهام في السيطرة العالمية على التبغ، فإن صناعة التبغ والصناعات المرتبطة بها تستغل نفس سياسات التسويق القديمة للترويج لأدوات جديدة لجذب الأطفال إلى النيكوتين والتحايل على قانون التبغ”.

وجاء في التقرير أنه “يتم تسويق الأنظمة الإلكترونية لتوصيل النيكوتين بآلاف النكهات، والتي يمكن أن تزيد من استساغة المنتج وتجعله مستهدفا بشكل خاص من الأطفال والشباب الصغير”، مضيفا أن القصر الذين يستخدمون الأنظمة الإلكترونية لتوصيل النيكوتين يكونون عرضة بنسبة تتجاوز الضعف لبدء تدخين السجائر التقليدية في وقت لاحق.

وقالت المنظمة إن على الرغم من أنه لم يتم إجراء أبحاث بشأن الآثار طويلة المدى للسجائر الإلكترونية، هناك أدلة متزايدة تظهر أن هذه المنتجات ليست غير ضارة.