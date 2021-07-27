تراند الفن: إحباط ترويج 26 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (26,720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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