فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:
يعتبر النجم الكبير رشدي أباظة فارس أحلام الكثير من الفتيات، بوسامته وامتلاكه لكاريزما مميزة، أطلق عليه النقاد والجمهور “دنجوان السينما المصرية”.
وتحل اليوم الذكرى ال ٤١ على رحيل النجم الكبير، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 يوليو عام 1980.
وكشف الراحل الكبير رشدي أباظة عن رأيه في عدم استمرار زواج الفنانين في نفس الوقت الذي كان متزوجًا من الفنانة سامية جمال.
وقال رشدي أباظة في حوار له ببرنامج “سينما القاهرة” مع الفنانة ميرفت أمين: “الفنان زي أي إنسان في الشارع، هبة التمثيل مش هي اللي بتضغى على الإنسان، التمثيل حاجة وحياة الإنسان حاجة تانية خالص”.
وأضاف رشدي :”الجواز في نظري عبارة عن ورقة يانصيب، بيقولوا في الأمثال إن ربنا خلق لكل واحد واحدة فين هي ومين منعرفش، الفنان والفنانة أي دوافع تخلي بيبقى فيه فشل ممكن يحصل سواء كانوا فنانين أو ناس عاديين”.
قدم “أباظة” الكثير من الأعمال السينمائية التي مازالت خالدة في مخيلتنا ومنها “الأسطى حسن”، “حياة أو موت”، “جعلوني مجرمًا”، “موعد غرام”، “إني راحلة”، “لا أنام”، “تمر حنة”، “امرأة في الطريق”، “صراع في النيل”، “الرجل الثاني”، “ملاك وشيطان”، “في بيتنا رجل”، “الزوجة الـ13″، “هو والنساء”، “صغيرة على الحب”، “غروب وشروق”، “الحب الضائع”، “كلمة شرف” مع وحش الشاشة فريد شوقي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رشدي أباظة يتحدث عن الزواج في حوار نادر مع ميرفت أمين.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.