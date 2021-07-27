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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
بكين – (د ب أ)
تناقش أعلى هيئة تشريعية صينية فرض قوانين جديدة على هونج كونج وماكاو الشهر المقبل، وهي خطوة قد تجعل بكين تمارس نفوذًا أكبر في المدينتين.
وستراجع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مقترحات لإضافة قوانين وطنية إلى ملاحق القوانين الأساسية للأقاليم، دساتيرها الفعلية، في جلستها المقبلة في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس، دون تقديم تفاصيل عن القوانين التي تتم دراستها، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصين فرضت تشريعات شاملة للأمن القومي في هونج كونج العام الماضي وأنه منذ ذلك الحين، تم الاستناد إلى القانون في الاعتقالات الجماعية للنشطاء المدافعين عن الديمقراطية وأثار القلق بين الشركات الأجنبية والمغتربين بشأن تأثيره على الحريات المدنية، إلا أنه يصعب العثور على بوادر نزوح جماعي للمستثمرين، بعد أكثر من عام من بدء قمع النشطاء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البرلمان الصيني يدرس فرض قوانين جديدة على هونج كونج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.