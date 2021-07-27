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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 48 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة
نيويورك – (د ب أ)
قرر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة العودة إلى إرشادات أشد صرامة بشأن استخدام الكمامات، ونصحوا بأن يرتديها من تلقوا التطعيم بالكامل في الأماكن العامة المغلقة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة في إطار الاستجابة لارتفاع عدد الإصابات سلالة دلتا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.
وستوصي هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يضع المعلمون والموظفون والطلاب وزوار المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية كمامات في الأماكن المغلقة بغض النظر عن تلقيهم التطعيم من عدمه، وفقا لعرض أولي للإرشادات التي سيتم إصدارها في وقت لاحق اليوم.
ويحذر أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الخاطئ في مكافحة موجة (كوفيد-19) الجديدة التي تسببت بها سلالة دلتا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العودة لإرشادات أشد صرامة بشأن الكمامات في أمريكا لمواجهة سلالة دلتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.