تراند الفن: موعد والقناة الناقلة لمباراة يد مصر واليابان في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - القاهرة- مصراوي:

يستعد منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد لخوض ثالث مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الياباني في البطولة التي تستضيفها اليابان حتى 8 أغسطس المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع صباحا بتوقيت القاهرة.

ويتم بث أولمبياد طوكيو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا على مجموعة قنوات “بي إن سبورتس”، وهي الناقل الحصري لمباريات مصر في الأولمبياد.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD Xtra 2” المفتوحة، حيث تم فتح قناتي “بي إن سبورتس إكسترا” خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

يُذكر أن منتخب مصر لكرة اليد فاز على البرتغال وخسر من الدنمارك في أول جولتين.