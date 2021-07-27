تراند الفن: مران الأهلي.. محاضر موسيماني للاعبين.. انتظام حمدي فتحي.. واحتفال بعيد ميلاد بيتسو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:10 مساءً - كتب ـ رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش تدريباته؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره أسوان المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ١٧ في المسابقة.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة؛ إذ خاض بعدها الفريق فقرة بدنية، فيما ركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

واحتفل اللاعبون والجهازان الفني والإداري قبل انطلاق مران الأهلي بعيد ميلاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وحرص جميع الحاضرين على تهنئته.

وانتظم لاعب وسط حمدي فتحي، في تدريبات فريقه الجماعية المقامة حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعب جانب من التدريبات التأهيلية والبدنية بالجري حول الملعب، بعد غيابه في الفترة الأخيرة، بسبب احتفاله بعقد قرانه.

وكان اللاعب قد عقد قرانه مساء يوم أمس الاثنين؛ إذ تغيّب عن مباراة الفريق ضد الإنتاج الحربي، الأخيرة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين بالدوري العام.

وخاض رباعي حراس المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وخاض كذلك وليد سليمان، تدريبات تأهيلية على هامش المران؛ فأجرى جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخوض سليمان المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى ٥٥ نقطة.