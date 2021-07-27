شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الجوال والأيفون تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا في السعودية، شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية هي شركة متخصصة في بيع كل الأجهزة الكهربائية المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل عروض مختلفة على هذه الأقسام كل فترة بشكل مستمر، هذه العروض التي يحتاج إليها العملاء لشراء كل احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل المختلفة بأسعار مناسبة للجميع.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا بتقديم أحسن العروض والخصومات للعملاء بشكل مستمر كل فترة في جميع فروعها، هذه العروض التي تشمل كل الأقسام المتاحة في الفروع مثل قسم أجهزة المنزل الحديث والإلكترونيات الجديدة في الفروع، وتعمل شركة اكسترا على تقديم خدمات الصيانة الدورية للعملاء على كل الأجهزة الكهربائية المختلفة التي يتم شراؤها من فروع اكسترا.

تقوم شركة اكسترا بالإعلان عن هذه الخدمات والعروض المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بالشركة أو من خلال فروع شركة اكسترا في كل مكان، وذلك للتأكد من وصول هذه العروض إلى كل العملاء في كل مكان.

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