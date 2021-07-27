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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الجوال والأيفون تصل ل 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا في السعودية، شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية هي شركة متخصصة في بيع كل الأجهزة الكهربائية المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل عروض مختلفة على هذه الأقسام كل فترة بشكل مستمر، هذه العروض التي يحتاج إليها العملاء لشراء كل احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل المختلفة بأسعار مناسبة للجميع.
عروض اكسترا الأسبوعية
خصومات اكسترا بتقديم أحسن العروض والخصومات للعملاء بشكل مستمر كل فترة في جميع فروعها، هذه العروض التي تشمل كل الأقسام المتاحة في الفروع مثل قسم أجهزة المنزل الحديث والإلكترونيات الجديدة في الفروع، وتعمل شركة اكسترا على تقديم خدمات الصيانة الدورية للعملاء على كل الأجهزة الكهربائية المختلفة التي يتم شراؤها من فروع اكسترا.
تقوم شركة اكسترا بالإعلان عن هذه الخدمات والعروض المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بالشركة أو من خلال فروع شركة اكسترا في كل مكان، وذلك للتأكد من وصول هذه العروض إلى كل العملاء في كل مكان.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز سامسونج جالاكسي تاب إيه 8 بوصة فور جي وواي فاي 32 جيجا لون أسود 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا بلغ سعر جهاز هواوي ميت باد إم 5 لايت 8 بوصة واي فاي فور جي 32 جيجا بايت لون رمادي 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز هواوي ميت باد 10 بوصة واي فاي 32 جيجا بايت لون رمادي 949 ريال سعودي بدلاً من سعر 1039 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز هواوي ميت باد 10 إس 10 بوصة واي فاي 32 جيجا بايت لون أزرق 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 749 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز هواوي ميت باد 10 إس 10 بوصة الجيل الرابع واي فاي 64 جيجا بايت 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال سعودي.
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