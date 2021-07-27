فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - بيروت- (د ب أ):
اقترح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقره في “بيت الوسط” ببيروت إسقاط الحصانات عن رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب والوزراء لمعرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت.
وقال الحريري “هناك محاولة لتظهير تيار المستقبل إنه ضد رفع الحصانات وهذا افتراء، وقد تقدمنا اليوم باقتراح يسقط الحصانات عن الجميع، وشكلنا لجنة نيابية لزيارة الكتل وسنطلب منهم التوقيع على اقتراحنا؛ لتعليق كل هذه البنود لأنه ما في كبير -أمام- الحقيقة”.
وتابع الحريري “على القوى السياسية في ظل ظروف كهذه اتخاذ قرارات استثنائية، ونحن نقترح تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب والوزراء وحتى المحامين”.
وأضاف “النصوص ليست وجهة نظر ولا الدستور والقوانين وجهات نظر، فلتسقط الحصانات عن الجميع ومن تثبت إدانته يحاكم حتى لو كنت أنا”.
وأكد أن “من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنيترات ومن وراء الكارثة”.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الحالي كتابًا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين: وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته لكن الوزير فهمي رفض الطلب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحريري يقترح إسقاط الحصانات عن المسؤولين لكشف حقيقة انفجار بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.