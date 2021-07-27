تراند الفن: رسميا.. الشارقة يخطف هدف الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- عمر قورة: أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع الدولي الكونغولي بن مالانجو قادما من الرجاء الرياضي المغربي بعد تعثر انتقاله إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد الشارقة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الثلاثاء: “نرحب بانضمام بن مالانجو إلى قلعة الملوك قادماً من نادي الرجاء المغربي بعقد يمتد لـ 3 مواسم”. وتفوق الشارقة على نادي الزمالك في سعيه نحو التعاقد مع صاحب الـ27 عاما بسبب طريقة دفع قيمة الصفقة. وقال مالانجو بعد تقديمه كلاعب جديد مع الشارقة: “سعادتي كبيرة بإتمام الانتقال إلى نادي الشارقة، والأكبر منها طموحاتي التي أحملها معي وأسعى لتحقيقها رفقة الفريق الذي حرصت على متابعة أخباره ومشاهدة عدد من مبارياته في الأيام الماضية”. وأضاف: “حققت كل البطولات التي لعبت بها خلال مسيرتي مع الفرق الأفريقية، والآن أنا في تحدي جديد وبطولات جديدة أتطلع لإحرازها، حيث أنني متعطش دائماً لحصد المزيد من الألقاب وإسعاد الجماهير التي تمثل هتافاتها الوقود الدافع لمضاعفة الجهد داخل الملعب وتقديم الأفضل”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.