تراند الفن: رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن توصله لضم فاران

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

كتب- إبراهيم علي أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن توصله لاتفاق لضم رافائيل فاران من ريال مدريد الإسباني. وأصدر النادي الإنجليزي، بيانا رسمياً، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع ريال مدريد، لضم فاران خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وأشار يونايتد في بيانه، إلى أن شروط اللاعب الفرنسي والفحص الطبي الذي سيخضع له، قيد الإنجاز. ولم يكشف النادي الإنجليزي، عن أي تفاصيل مادية حول صفقة انضمام المدافع الفرنسي لصفوفهم.

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