تراند الفن: راغب علامة يطرح “فورا غرام” باللهجة الخليجية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان اللبناني راغب علامة أحدث أغنياته “فورا غرام”، اليوم الثلاثاء، عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”. والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم. وروج “علامة” للأغنية، ونشر البوستر الدعائي لها، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. من ناحية أخرى احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده الـ 59، يوم 7 يونيو الماضي، إذ ولد في 1962.



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