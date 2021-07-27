تراند الفن: الأولى “دبلوم زراعة” تنصح طلاب الإعدادية: “الثانوية العامة مش كل حاجة”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب – محمد سامي

أعربت الطالبة شروق جمال علي السيد، (أولى الجمهورية على مستوى دبلوم الدراسات الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات)، عن سعادتها الغامرة بهذه النتيجة التي أعلنت رسميا اليوم الثلاثاء.

وقالت شروق في تصريحات خاصة لمصراوي: كان مجموعي في الثانوية العامة ٢٢٠ درجة ورشحت لي والدتي هذا المجال لأنها كانت خريجة دبلوم زراعة أيضاً.

ونفت شروق ما تردد حول وجود غش في الامتحانات، مؤكدة أن الغش يمكن أن يؤدي إلى النجاح ولكن لا يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى التفوق، وعموما “اللي بيغش بيغش نفسه”.

وأضافت شروق: لم أكن أذاكر عدد ساعات معينة في اليوم، وإنما كنت اذاكر يومياً إلى أن أتعب، وسوف أكمل دراستي بدخول كلية الزراعة قسم تصنيع أغذية.

ونصحت شروق طلاب الإعدادية بالقول إن “الدبلومات الفنية ليست سيئة وفق النظرة النمطية للناس لها، ولها مستقبل جيد، والثانوية العامة مش كل حاجة”.