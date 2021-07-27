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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب – محمد سامي
أعربت الطالبة شروق جمال علي السيد، (أولى الجمهورية على مستوى دبلوم الدراسات الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات)، عن سعادتها الغامرة بهذه النتيجة التي أعلنت رسميا اليوم الثلاثاء.
وقالت شروق في تصريحات خاصة لمصراوي: كان مجموعي في الثانوية العامة ٢٢٠ درجة ورشحت لي والدتي هذا المجال لأنها كانت خريجة دبلوم زراعة أيضاً.
ونفت شروق ما تردد حول وجود غش في الامتحانات، مؤكدة أن الغش يمكن أن يؤدي إلى النجاح ولكن لا يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى التفوق، وعموما “اللي بيغش بيغش نفسه”.
وأضافت شروق: لم أكن أذاكر عدد ساعات معينة في اليوم، وإنما كنت اذاكر يومياً إلى أن أتعب، وسوف أكمل دراستي بدخول كلية الزراعة قسم تصنيع أغذية.
ونصحت شروق طلاب الإعدادية بالقول إن “الدبلومات الفنية ليست سيئة وفق النظرة النمطية للناس لها، ولها مستقبل جيد، والثانوية العامة مش كل حاجة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأولى “دبلوم زراعة” تنصح طلاب الإعدادية: “الثانوية العامة مش كل حاجة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.